ЗАМАНА - В Дагестане идёт строительство инфекционных центров

В Дагестане идёт строительство инфекционных центров

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26 мая, 2020. Вторник 15:38
В Дагестане идёт строительство инфекционных центров

Три инфекционных центра начали возводить в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе Дагестана.

В Дагестане идёт строительство инфекционных центров
Общество

Отметим, что подготовительная деятельность уже состоялась на каждом участке. Известно, что работа осуществляется быстрыми темпами.

В Каспийске инфекционный госпиталь расположится на выезде в сторону аэропорта. Его сдача планируется через 2 месяца.

В Дербенте подобный центр возводится по проекту Минобороны Российской Федерации. Накануне с инспекцией хода строительства в город прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России Владимир Тришункин.

Строительство  центра в Хасавюртовском районе также находится на непрерывном контроле у руководства республики.

 

 

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