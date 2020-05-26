В Дагестане идёт строительство инфекционных центров

Три инфекционных центра начали возводить в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе Дагестана.

Отметим, что подготовительная деятельность уже состоялась на каждом участке. Известно, что работа осуществляется быстрыми темпами.

В Каспийске инфекционный госпиталь расположится на выезде в сторону аэропорта. Его сдача планируется через 2 месяца.

В Дербенте подобный центр возводится по проекту Минобороны Российской Федерации. Накануне с инспекцией хода строительства в город прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России Владимир Тришункин.

Строительство центра в Хасавюртовском районе также находится на непрерывном контроле у руководства республики.