Данную информацию сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Подробнее об этом событии можно прочесть здесь
Васильев осмотрел военно-полевой госпиталь развернутый в Ботлихе
- Автор Габи
- 26 мая, 2020. Вторник 15:03
Сегодня, 26 мая, Глава РД Владимир Васильев осмотрел военно-полевой госпиталь развернутый в с. Ботлих на 100 коек.
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