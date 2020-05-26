Салман Дадаев и Александр Шувалов прокомментировали работу МЧС России в Дагестане
- Автор Габи
- 26 мая, 2020. Вторник 14:42
С 20 мая в республике Дагестан началась массовая дезинфекция. Отметим, по поручению Президента страны Владимира Путина санитарную обработку проведут в первую очередь в больницах, поликлиниках и других медучреждениях. Помимо этого, во многих городах и районах региона продезинфицируют остановки общественного транспорта, детские площадки, парки и скверы. Для этих целей в Дагестан переброшена техника и специалисты спасательных центров биологической и химической защиты МЧС РФ.
Главы Махачкалы и Кизляра дали комментарии изданию "Дагестанская правда " относительно проводимых мероприятий. Подробнее читайте здесь
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