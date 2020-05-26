С 20 мая в республике Дагестан началась массовая дезинфекция. Отметим, по поручению Президента страны Владимира Путина санитарную обработку проведут в первую очередь в больницах, поликлиниках и других медучреждениях. Помимо этого, во многих городах и районах региона продезинфицируют остановки общественного транспорта, детские площадки, парки и скверы. Для этих целей в Дагестан переброшена техника и специалисты спасательных центров биологической и химической защиты МЧС РФ.