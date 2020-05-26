ЗАМАНА - В Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России

В Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России

Автор
26 мая, 2020. Вторник 14:28
В Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России

Накануне, 25 мая, в Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России, чтобы провести масштабные мероприятия по дезинфекции на территории района.

В Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России
Общество

Отметим, что в данной деятельности задействовано 8 человек личного состава и 1 единица спецтехники. Уже сегодня, 26 мая, подмосковные спасатели начнут выполнять работу.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top