Отметим, что в данной деятельности задействовано 8 человек личного состава и 1 единица спецтехники. Уже сегодня, 26 мая, подмосковные спасатели начнут выполнять работу.
В Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России
- Автор Габи
- 26 мая, 2020. Вторник 14:28
Накануне, 25 мая, в Карабудахкентский район прибыли спасатели Ногинского СЦ МЧС России, чтобы провести масштабные мероприятия по дезинфекции на территории района.
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