Накануне она во главе группы специалистов объехала каждую ПЦР-лабораторию региона, которые расположены в дагестанской столице, Дербенте и Буйнакске, а также посетила обсерваторы, находящиеся в Магарамкентском районе. Подробнее читайте здесь
Представитель Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
- Автор Габи
- 26 мая, 2020. Вторник 13:03
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане стала главной темой встречи Главы республики Владимира Васильева с заместителем начальника управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Юлией Дёминой.
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