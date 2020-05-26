Представитель Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Автор Габи

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане стала главной темой встречи Главы республики Владимира Васильева с заместителем начальника управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Юлией Дёминой.