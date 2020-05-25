Дезинфекция на продовольственных товарах второго рынка не проводилась

В интернете стало популярно обсуждение о том, что дезинфекция, осуществленная на 2-м рынке перед его закрытием на время праздничных выходных, коснулась в том числе продуктов, и теперь они опасны для здоровья людей.