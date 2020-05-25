ЗАМАНА - Дезинфекция на продовольственных товарах второго рынка не проводилась

Дезинфекция на продовольственных товарах второго рынка не проводилась

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25 мая, 2020. Понедельник 18:28
Дезинфекция на продовольственных товарах второго рынка не проводилась

В интернете стало популярно обсуждение о том, что дезинфекция, осуществленная на 2-м рынке перед его закрытием на время праздничных выходных, коснулась в том числе продуктов, и теперь они опасны для здоровья людей.

Дезинфекция на продовольственных товарах второго рынка не проводилась
Общество

Мэрия Махачкалы подчеркнула, что мероприятия МЧС по дезинфекции рынка не коснулись продуктовых товаров. Был продезинфицирован только лишь пол, не продукты. Мэрия, ссылаясь на МЧС РД, сообщает, что использованные на рынке дезинфицирующие средства абсолютно безопасны для людей. 

 

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