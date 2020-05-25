В Буйнакском районе, в селе Эрпели начато строительство нового детсада
- Автор Габи
- 25 мая, 2020. Понедельник 14:58
Глава Буйнакского района Камиль Изиев проинспектировал процесс строительства детского сада на 120 мест в селении Эрпели муниципалитета.
Следует отметить, что появление нового детсада повысит доступность дошкольного образования, поскольку нынешний сад находится в аварийном состоянии. Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
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