ЗАМАНА - Дагестанские выпускники поддержали онлайн-марафон «Последний звонок - 2020»

Дагестанские выпускники поддержали онлайн-марафон «Последний звонок - 2020»

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25 мая, 2020. Понедельник 14:33
Дагестанские выпускники поддержали онлайн-марафон «Последний звонок - 2020»

Сегодня, 25 мая, по всей стране проводится онлайн-акция «Последний звонок - 2020», которую инициировало Министерство просвещения РФ.

Дагестанские выпускники поддержали онлайн-марафон «Последний звонок - 2020»
Общество

Выпускники школ Дагестана приняли решение поддержать акцию, поскольку праздничные линейки в регионе отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подробнее читайте здесь

 

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