В Дербент прибыл Владимир Тришункин
- Автор Габи
- 25 мая, 2020. Понедельник 14:13
Накануне, 24 мая, в город Дербент по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу с рабочим визитом прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин.
Он побывал на территории ЦГБ, в которой проходят подготовительные работы для строительства инфекционного госпиталя. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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