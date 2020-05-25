Все люди, которые обратились к врачам госпиталя, получают своевременную помощь. Сдают анализы и находятся под постоянным наблюдением. Подробнее можно прочитать тут.
Врачи полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов
- Автор Мадина
- 25 мая, 2020. Понедельник 12:19
Врачи полевой многопрофильной больницы, развернутой в Буйнакске, начали лечить первых пациентов. Об этом заявляют в Министерстве обороны РФ.
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