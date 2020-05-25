Глава Кайтагского района поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за помощь районной больнице
- Автор Мадина
- 25 мая, 2020. Понедельник 12:00
Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил владельца ресторана «Аура» за помощь районной больнице.
Владелец ресторана «Аура» Махачкалы направил помощь в Кайтагскую ЦРБ.
В больницу доставили 40 комплектов защитных костюмов и 40 респираторов, для защиты врачей и других медиков от инфицирования при контакте с пациентами. Также были доставлены два пульсоксиметра для измерения пульса и количества кислорода в крови у пациентов. Подробнее можно прочитать тут.
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