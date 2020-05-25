ЗАМАНА - Глава Кайтагского района поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за помощь районной больнице

Глава Кайтагского района поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за помощь районной больнице

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25 мая, 2020. Понедельник 12:00
Глава Кайтагского района поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за помощь районной больнице

Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил владельца ресторана «Аура» за помощь районной больнице.

Глава Кайтагского района поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за помощь районной больнице
Общество

Владелец ресторана «Аура» Махачкалы направил помощь в Кайтагскую ЦРБ.

В больницу доставили 40 комплектов защитных костюмов и 40 респираторов, для защиты врачей и других медиков от инфицирования при контакте с пациентами. Также были доставлены два пульсоксиметра для измерения пульса и количества кислорода в крови у пациентов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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