Владелец ресторана «Аура» Махачкалы направил помощь в Кайтагскую ЦРБ.

В больницу доставили 40 комплектов защитных костюмов и 40 респираторов, для защиты врачей и других медиков от инфицирования при контакте с пациентами. Также были доставлены два пульсоксиметра для измерения пульса и количества кислорода в крови у пациентов. Подробнее можно прочитать тут.