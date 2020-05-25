Минтруда Дагестана организовало доставку сладостей детям из нуждающихся семей

Вчера, 24 мая, в день праздника Ураза-Байрам, соцсотрудники Министерства труда региона направили сладости детям из нуждающихся семей.

Дабы порадовать детей сладостями и поднять им настроение в такое тяжелое время, в Минтруда приняли решение о проведение подобной акции в праздничный день.

Помогли в организации акции супермаркеты «Зеленое яблоко» и «Халва».