Дабы порадовать детей сладостями и поднять им настроение в такое тяжелое время, в Минтруда приняли решение о проведение подобной акции в праздничный день.
Помогли в организации акции супермаркеты «Зеленое яблоко» и «Халва».
Вчера, 24 мая, в день праздника Ураза-Байрам, соцсотрудники Министерства труда региона направили сладости детям из нуждающихся семей.
Дабы порадовать детей сладостями и поднять им настроение в такое тяжелое время, в Минтруда приняли решение о проведение подобной акции в праздничный день.
Помогли в организации акции супермаркеты «Зеленое яблоко» и «Халва».
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