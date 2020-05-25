Об этом Здунов написал в своей публикации в Instagram.
Артем Здунов встретился со спасателями Волжского спасательного центра МЧС России
- Автор Мадина
- 25 мая, 2020. Понедельник 11:47
Премьер-министр Дагестана Артем Здунов встретил спасателей Волжского спасательного центра МЧС России.
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Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня поприветствовал на дагестанской земле прибывших в республику с очень важной и благородной миссией спасателей Волжского спасательного центра МЧС России. Прибыло их 60 человек и 14 единиц техники. К сожалению, ситуация в регионе, в силу разных обстоятельств, сложилась непростая. Специалистам предстоит провести масштабную работу - дезинфекцию общественных территорий и социальных учреждений в горной и предгорной части субъекта. Для проведения работ по санитарной обработке территория республики поделена на 9 зон с учётом показателей по заболеваемости. По поручения Президента Российской Федерации главой МЧС России Евгением Зиничевым в республику ранее были направлены спасатели из Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России. Они уже провели работу в Махачкале, Дербенте, Кизляре, Хасавюрте и Каспийске.
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