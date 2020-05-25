ЗАМАНА - Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах

Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах

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25 мая, 2020. Понедельник 02:26
Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах

Больше половины субъектов России уже могут начать снимать ограничения, введенные в рамках защиты от коронавирусной эпидемии.

Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах
Общество

Об этом в воскресенье, 24 мая, объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, появившись в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС. По ее словам, уже 44 региона могут перейти к первому этапу сегодня или завтра.

 

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