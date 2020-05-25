Певица Жасмин помогает жителям Дагестана

Заслуженная артистка России Жасмин направила в Дагестан помощь в виде медицинских масок, защитных костюмов и респираторов для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».