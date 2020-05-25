Мэрия муниципалитета отметила, что такая помощь весьма важна для медиков Дагестана, так как коронавирусная обстановка в республике остается тяжелой.
Певица Жасмин помогает жителям Дагестана
- Автор Мадина
- 25 мая, 2020. Понедельник 01:17
Заслуженная артистка России Жасмин направила в Дагестан помощь в виде медицинских масок, защитных костюмов и респираторов для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».
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