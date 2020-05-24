ЗАМАНА - В Дагестан прибыли новые силы и средства МЧС России

В Дагестан прибыли новые силы и средства МЧС России

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24 мая, 2020. Воскресенье 19:48
В Дагестан прибыли новые силы и средства МЧС России

24 мая в Республику Дагестан прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС РФ, в состав которой вошли 60 человек и 14 единиц техники.

В Дагестан прибыли новые силы и средства МЧС России
Общество

Сотрудников МЧС встретил начальник Главного управления МЧС РФ по РД генерал-майор Нариман Казимагамедов.
С 25 мая снова прибывшие подразделения МЧС РФ продезинфицируют территории таких районов как: Ботлихский, Буйнакский и Гунибский.

 

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