Сотрудников МЧС встретил начальник Главного управления МЧС РФ по РД генерал-майор Нариман Казимагамедов.
С 25 мая снова прибывшие подразделения МЧС РФ продезинфицируют территории таких районов как: Ботлихский, Буйнакский и Гунибский.
В Дагестан прибыли новые силы и средства МЧС России
- Автор Габи
- 24 мая, 2020. Воскресенье 19:48
24 мая в Республику Дагестан прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС РФ, в состав которой вошли 60 человек и 14 единиц техники.
Сотрудников МЧС встретил начальник Главного управления МЧС РФ по РД генерал-майор Нариман Казимагамедов.
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