Власти РД передали Минобороны участки под госпитали
- Автор Мадина
- 24 мая, 2020. Воскресенье 01:37
Власти РД передали минобороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев 3 земельных участка под постройку новых многофункциональных больниц. Об этом пишут на сайте Минимущества РД.
Как сообщают, земельные участки находятся в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе.
В минобороны сообщают, что военные соединения железнодорожных войск Южного военного округа уже прибыли в Дагестан. В данный момент они подготавливают участки под строительство инфекционных больниц.
В общем на всех 3-х участках задействованы более 70 военных и 56 единиц специальной техники.
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