Власти РД передали минобороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев 3 земельных участка под постройку новых многофункциональных больниц. Об этом пишут на сайте Минимущества РД.

Как сообщают, земельные участки находятся в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе.

В минобороны сообщают, что военные соединения железнодорожных войск Южного военного округа уже прибыли в Дагестан. В данный момент они подготавливают участки под строительство инфекционных больниц.

В общем на всех 3-х участках задействованы более 70 военных и 56 единиц специальной техники.