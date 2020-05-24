ЗАМАНА - Власти РД передали Минобороны участки под госпитали

Власти РД передали Минобороны участки под госпитали

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24 мая, 2020. Воскресенье 01:37
Власти РД передали Минобороны участки под госпитали

Власти РД передали минобороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев 3 земельных участка под постройку новых многофункциональных больниц. Об этом пишут на сайте Минимущества РД. 

Власти РД передали Минобороны участки под госпитали
Общество

Как сообщают, земельные участки находятся в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе.

В минобороны сообщают, что военные соединения железнодорожных войск Южного военного округа уже прибыли в Дагестан. В данный момент они подготавливают участки под строительство инфекционных больниц.

В общем на всех 3-х участках задействованы более 70 военных и 56 единиц специальной техники.

 

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