«Дорогие братья и сёстры! Муфтият РД объявляет о том, что праздник ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году приходится на 24 мая. Да примет Всевышний Аллаh наши посты, молитвы и все благие деяния», — обратился к жителям Дагестана Муфтият РД.
Муфтият Дагестана уточнил дату праздника Ураза-байрам
- Автор Габи
- 24 мая, 2020. Воскресенье 00:20
Священный для всех мусульман праздник Ураза-байрам в 2020 году приходится на 24 мая. Данную информацию сообщил Муфтият РД на официальной странице в своём инстаграм-аккаунте.
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