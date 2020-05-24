Муфтият Дагестана уточнил дату праздника Ураза-байрам

Священный для всех мусульман праздник Ураза-байрам в 2020 году приходится на 24 мая. Данную информацию сообщил Муфтият РД на официальной странице в своём инстаграм-аккаунте.

«Дорогие братья и сёстры! Муфтият РД объявляет о том, что праздник ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году приходится на 24 мая. Да примет Всевышний Аллаh наши посты, молитвы и все благие деяния», — обратился к жителям Дагестана Муфтият РД.