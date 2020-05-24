ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

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24 мая, 2020. Воскресенье 00:00
Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

Глава Дагестана поздравил всех верующий с праздником Ураза-Байрам.

Он отметил, что на сегодняшний день из-за опасности заражения коронавирусной инфекции жители республики должны оставаться дома, в семейном кругу, оберегая родных и близких от этой болезни. Более подробный текст поздравления можно прочесть здесь

 

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