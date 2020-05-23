ЗАМАНА - МЧС направила новых специалистов в Дагестан для работ по дезинфекции

МЧС направила новых специалистов в Дагестан для работ по дезинфекции

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23 мая, 2020. Суббота 14:41
МЧС направила новых специалистов в Дагестан для работ по дезинфекции

МЧС отправила сотрудников Волжского спасательного центра из Самары в РД для помощи по организации дезинфекции республике, необходимой на фоне коронавирусной эпидемии, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

МЧС направила новых специалистов в Дагестан для работ по дезинфекции
Общество
 23 мая автоколонна в составе 60 сотрудников радиационной химической и биологической защиты и 14 единиц оборудования выехала из города Самара. Работники МЧС будут организовывать дезинфекционные мероприятия в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.

 

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