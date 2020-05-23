ЗАМАНА - МЧС РД продезинфицировало махачкалинский автовокзал

МЧС РД продезинфицировало махачкалинский автовокзал

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23 мая, 2020. Суббота 14:35
МЧС РД продезинфицировало махачкалинский автовокзал

На автовокзале Махачкалы работниками МЧС был продезинфицирован этот объект. Сведения об этом опубликованы на сайте МЧС Дагестана.

МЧС РД продезинфицировало махачкалинский автовокзал
Общество

В дезинфекции участвовали 4 сотрудника и 2 единицы техники.

Такие же мероприятия будут проходить и в других городах Дагестана.

 

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