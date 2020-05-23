Руководство мусульманской общины из-за пандемии COVID-19 решило перевести один из главных праздников мусульман в онлайн-формат. Богослужения в мечетях Москвы будут проведены с участием минимального состава мусульманских священнослужителей.
Из Московской Соборной и остальных мечетей Москвы организуют прямые трансляции на телеканалах, сайтах религиозных организаций и в социальных сетях.
Отметим, что большинство представителей исламского духовенства обратились к мусульманам с просьбой провести в этом году праздник дома.