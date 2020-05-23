В Московской мечети пройдёт прямой эфир в день Ураза-байрам

24 мая в праздник Ид-аль-фитр в Москве будет проведена онлайн-трансляция из мечетей. Об этом информирует Миннац РД, ссылаясь на официальный сайт московской мэрии.

Руководство мусульманской общины из-за пандемии COVID-19 решило перевести один из главных праздников мусульман в онлайн-формат. Богослужения в мечетях Москвы будут проведены с участием минимального состава мусульманских священнослужителей.

Из Московской Соборной и остальных мечетей Москвы организуют прямые трансляции на телеканалах, сайтах религиозных организаций и в социальных сетях.

Отметим, что большинство представителей исламского духовенства обратились к мусульманам с просьбой провести в этом году праздник дома.