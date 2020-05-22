ЗАМАНА - В Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников

В Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников

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22 мая, 2020. Пятница 15:38
В Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников

Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов 22 мая встретился с командующим Каспийской флотилией Сергеем Пинчуком. Основной темой встречи стала медпомощь региону в борьбе с новой коронавирусной инфнкцией согласно поручению Президента страны Владимира Путина.

В Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников
Общество

Во встрече участвовали руководитель Оперативной группы ЮВО Михаил Ясников, начальник медицинской службы Южного военного округа Серго Папко. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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