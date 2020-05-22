В Дагестан прибывают 270 медицинских военных работников
- Автор Габи
- 22 мая, 2020. Пятница 15:38
Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов 22 мая встретился с командующим Каспийской флотилией Сергеем Пинчуком. Основной темой встречи стала медпомощь региону в борьбе с новой коронавирусной инфнкцией согласно поручению Президента страны Владимира Путина.
Во встрече участвовали руководитель Оперативной группы ЮВО Михаил Ясников, начальник медицинской службы Южного военного округа Серго Папко. Более подробную информацию можно прочесть здесь.
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