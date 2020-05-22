Дагестанцам рекомендовано оставаться дома на Ураза-Байрам
- Автор Габи
- 22 мая, 2020. Пятница 14:39
Дагестанцам рекомендовано оставаться дома на самый главный для всех мусульман праздник Ураза-Байрам.
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