Тендер получила компания ООО «Альянс». В данный момент идут земляные работы, которые при хорошей погоде собираются закончить в течение недели.
После окончания земляных работ начнется укладка плитки.
В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в селе Муги Акушинского района будет построена парковая зона отдыха жителей с размещением игровой площадки.
Тендер получила компания ООО «Альянс». В данный момент идут земляные работы, которые при хорошей погоде собираются закончить в течение недели.
После окончания земляных работ начнется укладка плитки.
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