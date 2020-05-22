Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 14:04
Заведующий кафедрой политэкономии Дагестанского государственного университета Низами Аскеров дал комментарий по принятому накануне Народным Собранием Дагестаном законопроекту «О введении на территории РД специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Заведующий отметил, что такой законопроект по налогу для самозанятых дает возможность людям, занятым в определённых сферах и условиях, сделать свою работу прозрачной и законной. Подробнее можно прочитать тут.
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