ЗАМАНА - Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»

Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»

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22 мая, 2020. Пятница 14:04
Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»

Заведующий кафедрой политэкономии Дагестанского государственного университета Низами Аскеров дал комментарий по принятому накануне Народным Собранием Дагестаном законопроекту «О введении на территории РД специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»
Общество

Заведующий отметил, что такой законопроект по налогу для самозанятых дает возможность людям, занятым в определённых сферах и условиях, сделать свою работу прозрачной и законной. Подробнее можно прочитать тут.

 

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