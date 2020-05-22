В Кизилюрте ввели народные дружины
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 13:58
Оперативный штаб Кизилюрт решил собрать народные дружины из числа работников администрации города, учителей образовательных учреждений и волонтёров. Основание — Закон республики "О народных дружинах в Дагестане".
Пребывание в больничных отпусках значительного числа полицейских вынудило администрацию Кизилюрта собрать народную дружину. Оперативный штаб организовал соответствующий инструктаж с желающими и обеспечил их особенной формой. Подробнее можно прочитать тут.
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