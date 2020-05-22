В Дербенте готовится площадка для строительства инфекционного госпиталя по проекту Минобороны
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 13:54
Вчера сотрудниками администрации Дербента был проведен предварительный выбор земельного участка для постройки будущей инфекционной больницы.
Госпиталь планируют строить по представленному проекту Министерства обороны. Подробнее можно прочитать тут.
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