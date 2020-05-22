В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8926 случаев заражения. В общем в России за время пандемии зарегистрировано 317 554 случая заболевания коронавирусом. Вылечились больше 92 тысяч человек, 3099 человек скончались.
В России количество зараженных коронавирусом достигло 8926 человек
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 08:14
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 22 мая дошло до 5 миллионов человек.
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