В Дагестане подача заявления на выплаты от 3 до 7 лет стала возможной

Выплата создана для помощи нуждающимся семьям с детьми.

Как заявляет источник, в Дагестане открыт прием заявлений на детскую выплату от 3 до 7 лет.

Эту выплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума семьи.

Подать свою заявку можно через сайт Госуслуг.