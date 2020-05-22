ЗАМАНА - В Дагестане подача заявления на выплаты от 3 до 7 лет стала возможной

В Дагестане подача заявления на выплаты от 3 до 7 лет стала возможной

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22 мая, 2020. Пятница 08:09
В Дагестане подача заявления на выплаты от 3 до 7 лет стала возможной

Выплата создана для помощи нуждающимся семьям с детьми.

В Дагестане подача заявления на выплаты от 3 до 7 лет стала возможной
Общество

Как заявляет источник, в Дагестане открыт прием заявлений на детскую выплату от 3 до 7 лет.

Эту выплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума семьи.

Подать свою заявку можно через сайт Госуслуг. 

 

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