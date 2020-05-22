Как заявляет источник, в Дагестане открыт прием заявлений на детскую выплату от 3 до 7 лет.
Эту выплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума семьи.
Подать свою заявку можно через сайт Госуслуг.
Выплата создана для помощи нуждающимся семьям с детьми.
Как заявляет источник, в Дагестане открыт прием заявлений на детскую выплату от 3 до 7 лет.
Эту выплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума семьи.
Подать свою заявку можно через сайт Госуслуг.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..