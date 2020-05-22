По указу верховного главнокомандующего вооруженных сил России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу отправил в РД 2 полевых многофункциональных мобильных госпиталя для лечения людей с коронавирусом, сообщают РИА Новости. Военные развернут в Дагестане, где сейчас сложная коронавирусная обстановка, 2 госпиталя на 200 койко-мест для помощи жителям региона, заразившимся коронавирусом.
Минобороны направили в Дагестан 2 мобильных госпиталя
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 08:03
По указу Президента России Владимира Путина в РД военные разместят 2 полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест для лечения людей с коронавирусом.
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