ЗАМАНА - Минобороны направили в Дагестан 2 мобильных госпиталя

Минобороны направили в Дагестан 2 мобильных госпиталя

Автор
22 мая, 2020. Пятница 08:03
Минобороны направили в Дагестан 2 мобильных госпиталя

По указу Президента России Владимира Путина в РД военные разместят 2 полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест для лечения людей с коронавирусом.

Минобороны направили в Дагестан 2 мобильных госпиталя
Общество

По указу верховного главнокомандующего вооруженных сил России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу отправил в РД 2 полевых многофункциональных мобильных госпиталя для лечения людей с коронавирусом, сообщают РИА Новости. Военные развернут в Дагестане, где сейчас сложная коронавирусная обстановка, 2 госпиталя на 200 койко-мест для помощи жителям региона, заразившимся коронавирусом.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top