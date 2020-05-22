ЗАМАНА - Малоимущим дагестанцам передано 6 тонн продуктовых наборов

Малоимущим дагестанцам передано 6 тонн продуктовых наборов

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22 мая, 2020. Пятница 00:20
Малоимущим дагестанцам передано 6 тонн продуктовых наборов

Перед празднованием Уразы-байрам малоимущим жителям дагестана было передано 6 тонн продуктовых наборов в ходе благотворительной акции «Наш дом Дагестан».

Малоимущим дагестанцам передано 6 тонн продуктовых наборов
Общество

При поддержке членов Общественной палаты РФ Султана Хамзаева и Хабибуллы Магомедова 400 нуждающимся семьям доставили наборы из гречки, риса, сахара, фиников, печенья и муки.

Отметим, что акция «Наш дом Дагестан» проводится на протяжении всего месяца Рамадан. В первый день поста раздали свыше 7 тонн продовольствия. Руководителем федерального проекта «Трезвая Россия» было направлено 50 тысяч защитных масок в больницы РД.

Более подробную информацию о данном событии можно прочесть на официальном сайте "Махачкалинские известия".

 

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