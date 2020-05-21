ЗАМАНА - Меры поддержки для семей с детьми: как правильно оформить и куда обращаться

Меры поддержки для семей с детьми: как правильно оформить и куда обращаться

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21 мая, 2020. Четверг 17:28
Меры поддержки для семей с детьми: как правильно оформить и куда обращаться

Лидер РФ Владимир Путин заявил о мерах государственной помощи для семей с детьми во время коронавирусной эпидемии, пишет РИА "Дагестан".

На площадке видеоконференций в РИА "Дагестан" в дистанционном формате обговорили темы, которые связаны с правильным оформлением и получение объявленных пособий. На вопросы отвечали глава республиканского регионального отделения пенсионного фонда РФ Магомед Исаев и глава ГАУ Дагестана "МФЦ" Магомедэмин Арсланалиев. Текстовый формат эфира можно прочитать тут.

 

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