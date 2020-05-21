Путин отметил, что сегодняшняя обстановка не является поводом для увеличения стоимости на обучение в университетах. Он пообещал, что будет лично контролировать этот момент.
Путин призвал дать студентам возможность работать
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 17:17
Необходимо значительно увеличить возможности для студентов, дать им право на работу, призывает Лидер РФ Владимир Путин на заседании по теме ситуации в образовании в условиях коронавирусной эпидемии. Об этом пишет ТАСС в четверг, 21 мая.