Путин призвал дать студентам возможность работать

Необходимо значительно увеличить возможности для студентов, дать им право на работу, призывает Лидер РФ Владимир Путин на заседании по теме ситуации в образовании в условиях коронавирусной эпидемии. Об этом пишет ТАСС в четверг, 21 мая.