В процессе собрания были выбраны районы с самой сложной коронавирусной ситуацией. Врачи из Москвы помогут наладить лечение пациентов в первую очередь там. В состав рабочей команды Министерства здравоохранения РФ попали организаторы здравоохранения, специалисты по инфекциям, анестезиологи-реаниматологи с большим опытом работы в условиях пандемии. Подробнее можно прочитать тут.