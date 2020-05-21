ЗАМАНА - Шестеро врачей из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан

Шестеро врачей из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан

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21 мая, 2020. Четверг 16:57
Шестеро врачей из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан

Приехавшие в Дагестан 6 врачей Министерства здравоохранения РФ, встретились с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона. 

Шестеро врачей из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан
Общество

В процессе собрания были выбраны районы с самой сложной коронавирусной ситуацией. Врачи из Москвы помогут наладить лечение пациентов в первую очередь там. В состав рабочей команды Министерства здравоохранения РФ попали организаторы здравоохранения, специалисты по инфекциям, анестезиологи-реаниматологи с большим опытом работы в условиях пандемии.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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