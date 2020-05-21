ЗАМАНА - Акция «Помощь врачам» продолжается в Акушинском районе

Акция «Помощь врачам» продолжается в Акушинском районе

Автор
21 мая, 2020. Четверг 15:27
Акция «Помощь врачам» продолжается в Акушинском районе
Предприниматели-выходцы из селения Муги Акушинского района, не остались в стороне в это сложное время борьбы с COVID-19.
Акция «Помощь врачам» продолжается в Акушинском районе
Общество
Они на собственные средства закупили и поставили Акушинской центральной районной больнице кислородный концентратор, а врачебной амбулатории села Муги и ФАПам с. Верхние Мулебки и с. Герхмахи лекарства, противовирусные препараты и СИЗ для жителей и врачей муниципалета, сумма которых составила свыше 2-х миллионов рублей.
 
Администрация муниципалитета от имени всех жителей Акушинского района выражает им искреннюю благодарность за оказанную помощь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top