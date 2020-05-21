Акция «Помощь врачам» продолжается в Акушинском районе
- Автор Габи
- 21 мая, 2020. Четверг 15:27
Предприниматели-выходцы из селения Муги Акушинского района, не остались в стороне в это сложное время борьбы с COVID-19.
Они на собственные средства закупили и поставили Акушинской центральной районной больнице кислородный концентратор, а врачебной амбулатории села Муги и ФАПам с. Верхние Мулебки и с. Герхмахи лекарства, противовирусные препараты и СИЗ для жителей и врачей муниципалета, сумма которых составила свыше 2-х миллионов рублей.
Администрация муниципалитета от имени всех жителей Акушинского района выражает им искреннюю благодарность за оказанную помощь.
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