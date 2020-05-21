Временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Магомед Эльдерханов от имени всех жителей муниципалитета и от себя лично поблагодарил весь медицинский персонал ЦРБ, на чьих плечах на сегодняшний день борьба с распространением COVID-19.
Медработникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера
- Автор Габи
- 21 мая, 2020. Четверг 15:20
В Каякентском районе, по предоставленным исполняющим обязанности главного врача Центральной районной больницы данным, 16 больных с подтверждённым коронавирусом и 352 больных с вирусной пневмонией, проинформировали в пресс-службе администрации района.
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