ЗАМАНА - Медработникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера

Медработникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера

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21 мая, 2020. Четверг 15:20
Медработникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера

В Каякентском районе, по предоставленным исполняющим обязанности главного врача Центральной районной больницы данным, 16 больных с подтверждённым коронавирусом и 352 больных с вирусной пневмонией, проинформировали в пресс-службе администрации района.

Медработникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера
Общество

Временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Магомед Эльдерханов от имени всех жителей муниципалитета и от себя лично поблагодарил весь медицинский персонал ЦРБ, на чьих плечах на сегодняшний день борьба с распространением COVID-19.

 

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