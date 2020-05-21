Медработники Сергокалинского района призвали жителей соблюдать масочный режим и режим самоизоляции

Медработники Сергокалинского района обратились с призывом к жителям муниципалитета строго следовать режиму самоизоляции и масочному режиму при посещении магазинов, аптек, при проезде в общественном транспорте.

В обращении отмечается, что в муниципалитете сохраняется стабильная, но напряженная обстановка с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. На лечении в больнице на данный момент 73 человека.

