В обращении отмечается, что в муниципалитете сохраняется стабильная, но напряженная обстановка с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. На лечении в больнице на данный момент 73 человека.
Медработники Сергокалинского района призвали жителей соблюдать масочный режим и режим самоизоляции
- Автор Габи
- 21 мая, 2020. Четверг 15:14
Медработники Сергокалинского района обратились с призывом к жителям муниципалитета строго следовать режиму самоизоляции и масочному режиму при посещении магазинов, аптек, при проезде в общественном транспорте.
В обращении отмечается, что в муниципалитете сохраняется стабильная, но напряженная обстановка с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. На лечении в больнице на данный момент 73 человека.
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