И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 14:24
Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил о ситуации с распространением коронавируса в РД и назвал меры, нужные для борьбы с пандемией.
Как заметил Умаханов, в республике за прошедшие недели сложилась тяжелая коронавирусная и психологическая ситуация. По сведениям Минздрава РД, больше чем в 3 раза возросло число заболевания пневмонией, если сравнивать с 2019 годом. Ильяс Умаханов отметил, что жители региона с надеждой и благодарностью восприняли прошедшее 18 мая заседание Президента России с руководством и представителями общественности Дагестана и принятые на нем решения. В республику уже едет помощь: бригады медиков и МЧС. Подробнее можно прочитать тут.
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