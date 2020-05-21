Как заметил Умаханов, в республике за прошедшие недели сложилась тяжелая коронавирусная и психологическая ситуация. По сведениям Минздрава РД, больше чем в 3 раза возросло число заболевания пневмонией, если сравнивать с 2019 годом. Ильяс Умаханов отметил, что жители региона с надеждой и благодарностью восприняли прошедшее 18 мая заседание Президента России с руководством и представителями общественности Дагестана и принятые на нем решения. В республику уже едет помощь: бригады медиков и МЧС. Подробнее можно прочитать тут.