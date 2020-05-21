ЗАМАНА - И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане

И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане

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21 мая, 2020. Четверг 14:24
И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил о ситуации с распространением коронавируса в РД и назвал меры, нужные для борьбы с пандемией.

И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане
Общество

Как заметил Умаханов, в республике за прошедшие недели сложилась тяжелая коронавирусная и психологическая ситуация. По сведениям Минздрава РД, больше чем в 3 раза возросло число заболевания пневмонией, если сравнивать с 2019 годом. Ильяс Умаханов отметил, что жители региона с надеждой и благодарностью восприняли прошедшее 18 мая заседание Президента России с руководством и представителями общественности Дагестана и принятые на нем решения. В республику уже едет помощь: бригады медиков и МЧС.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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