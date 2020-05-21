Отметим, что в начале мая 2020 года Правительством РД был определён порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям, чей доход не выше величины прожиточного минимума на душу населения составляющего 10 043 рубля.