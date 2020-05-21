Дагестанцы могут подать заявление на выплаты пособий на детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет
- Автор Габи
- 21 мая, 2020. Четверг 14:18
Отметим, что в начале мая 2020 года Правительством РД был определён порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям, чей доход не выше величины прожиточного минимума на душу населения составляющего 10 043 рубля.
Начиная с 20 мая, на Едином Портале «Госуслуги» доступна функция по приёму заявлений от дагестанцев с помощью электронной цифровой подписи, на такую выплату. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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