Некоторые предприятия Казбековского района возобновили работу в режиме повышенной готовности

Так, возобновила свою деятельность фабрика окон и дверей "Брона". На предприятии организована работа в период пандемии COVID-19 с соблюдением всех санитарных норм, которые были установлены Роспотребнпдзором для обеспечения безопасности сотрудников.

Всего из 70 официально оформленных специалистов к работе по своему желанию приступили 40 человек. На предприятии имеются все условия для социального дистанцирования, сотрудники снабжены СИЗ, в наличии средства дезинфекции для кожи и обработки помещений.

Напомним, что каждый желающий предприниматель может подать заявку на возобновление работы на сайте Роспотребнадзора и заполнить форму обращения. Чтобы получить разрешение нужно быть готовыми соответствовать предъявляемым санитарной службой требованиям.