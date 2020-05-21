ЗАМАНА - Некоторые предприятия Казбековского района возобновили работу в режиме повышенной готовности

Некоторые предприятия Казбековского района возобновили работу в режиме повышенной готовности

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21 мая, 2020. Четверг 13:49
Некоторые предприятия Казбековского района возобновили работу в режиме повышенной готовности

Ряд предприятий Казбековского района, подавших заявку в Роспотребнадзор на получение права работать в режиме самоизоляции, получили одобрение.

Некоторые предприятия Казбековского района возобновили работу в режиме повышенной готовности
Общество

Так, возобновила свою деятельность фабрика окон и дверей "Брона". На предприятии организована работа в период пандемии COVID-19 с соблюдением всех санитарных норм, которые были установлены Роспотребнпдзором для обеспечения безопасности сотрудников.

Всего из 70 официально оформленных специалистов к работе по своему желанию приступили 40 человек. На предприятии имеются все условия для социального дистанцирования, сотрудники снабжены СИЗ, в наличии средства дезинфекции для кожи и обработки помещений.

Напомним, что каждый желающий предприниматель может подать заявку на возобновление работы на сайте Роспотребнадзора и заполнить форму обращения. Чтобы получить разрешение нужно быть готовыми соответствовать предъявляемым санитарной службой требованиям.

 

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