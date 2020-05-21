В связи с праздником Ураза-Байрам 25 и 26 мая объявлены выходными

Автор Мадина

В связи с завершением месяца Рамадан и празднованием Ураза-Байрам 25 и 26 мая станут выходными днями. Такой указ по поручению Лидера Дагестана Владимира Васильева подписал 20 мая текущего года премьер-министр РД Артём Здунов.