Правительство региона объявило: 25 и 26 мая текущего года объявлены праздничными и выходными днями. Подробнее можно прочитать тут.
В связи с праздником Ураза-Байрам 25 и 26 мая объявлены выходными
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 13:41
В связи с завершением месяца Рамадан и празднованием Ураза-Байрам 25 и 26 мая станут выходными днями. Такой указ по поручению Лидера Дагестана Владимира Васильева подписал 20 мая текущего года премьер-министр РД Артём Здунов.
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