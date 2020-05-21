ЗАМАНА - В Дагестан прибыли специалисты из Ногинского спасательного центра

В Дагестан прибыли специалисты из Ногинского спасательного центра

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21 мая, 2020. Четверг 13:36
В Дагестан прибыли специалисты из Ногинского спасательного центра

Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ прибыли в РД, чтобы провести санитарную обработку на территории региона, информируют в аккаунте администрации главы и правительства РД в Instagram.

В Дагестан прибыли специалисты из Ногинского спасательного центра
Общество

Прибывшие сотрудники МЧС были встречены начальником главного управления МЧС России по РД Нариманом Казимагамедовым.

Ранее говорилось о прибытии в регион специалистов Донского спасательного центра.

Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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