Прибывшие сотрудники МЧС были встречены начальником главного управления МЧС России по РД Нариманом Казимагамедовым.
Ранее говорилось о прибытии в регион специалистов Донского спасательного центра.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ прибыли в РД, чтобы провести санитарную обработку на территории региона, информируют в аккаунте администрации главы и правительства РД в Instagram.
Прибывшие сотрудники МЧС были встречены начальником главного управления МЧС России по РД Нариманом Казимагамедовым.
Ранее говорилось о прибытии в регион специалистов Донского спасательного центра.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
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