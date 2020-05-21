Руководитель Левашинского района республики Шамиль Дабишев прокомментировал фейк, который сейчас популярен в социальных сетях, о том, что власти планируют закрыть продуктовые рынки, гипермаркеты и магазины.

В своем аккаунте Instagram Дабишев подчеркнул, что все сведения на эту тему абсолютно ложны: продуктовые магазины и рынки будут открыты. Подробнее можно прочитать тут.