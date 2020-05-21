ЗАМАНА - Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

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21 мая, 2020. Четверг 08:20
Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

Руководитель Левашинского района республики Шамиль Дабишев прокомментировал фейк, который сейчас популярен в социальных сетях, о том, что власти планируют закрыть продуктовые рынки, гипермаркеты и магазины.

Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек
Общество

В своем аккаунте Instagram Дабишев подчеркнул, что все сведения на эту тему абсолютно ложны: продуктовые магазины и рынки будут открыты. Подробнее можно прочитать тут.

 

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