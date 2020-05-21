С 21 мая 6:00 утра до 24:00 часов 25 мая будет закрыт въезд и выезд автомобилей на территории городского округа, также остановится движение всех машин внутри Кизляра за исключением служб МЧС и скорой.
В Кизилюрте ограничили движение автотранспорта
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 08:03
Дабы не позволить произойти массовому скоплению жителей и нарушению режима самоизоляции в период праздника Ураза-Байрам в Кизилюрте приняты меры по ограничению работы непродовольственных торговых магазинов с 21 по 25 мая .
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