ЗАМАНА - В Кизилюрте ограничили движение автотранспорта

В Кизилюрте ограничили движение автотранспорта

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21 мая, 2020. Четверг 08:03
В Кизилюрте ограничили движение автотранспорта

Дабы не позволить произойти массовому скоплению жителей и нарушению режима самоизоляции в период праздника Ураза-Байрам в Кизилюрте приняты меры по ограничению работы непродовольственных торговых магазинов с 21 по 25 мая .

В Кизилюрте ограничили движение автотранспорта
Общество

С 21 мая 6:00 утра до 24:00 часов 25 мая будет закрыт въезд и выезд автомобилей на территории городского округа, также остановится движение всех машин внутри Кизляра за исключением служб МЧС и скорой.

 

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