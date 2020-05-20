В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

Группа врачей в составе шести человек из Министерства здравоохранения РФ прибыла в Дагестан. У них состоялась встреча с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым.

В процессе беседы был выработан план дальнейших действий. Специалисты разных профилей - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения, с огромным опытом работы в очагах и вспышках инфекций, помогут одновременно по нескольким направлениям, окажут организационную, лечебную и консультативную помощь. В том числе, консультирование тяжёлых пациентов, являющееся продолжением работы по дистанционным консультациям врачей Дагестана с федеральными центрами.

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