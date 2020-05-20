ЗАМАНА - В Дагестане осталось ещё 2095 свободных коек для коронавирусных больных

В Дагестане осталось ещё 2095 свободных коек для коронавирусных больных

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20 мая, 2020. Среда 16:48
В Дагестане осталось ещё 2095 свободных коек для коронавирусных больных

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов на сессии дагестанского парламента проинформировал, что на сегодняшний день республика располагает для нужд лечения больных коронавирусной инфекцией свыше 2 тысяч медицинских коек.

В Дагестане осталось ещё 2095 свободных коек для коронавирусных больных
Общество

Председатель Правительства пояснил, что на сегодня была цель поставить 1556 коек, однако этот план уже перевыполнен. Ситуация в республике такая, что не будет лишним иметь резерв. Премьер-министр региона также отметил, что на сегодня в РД зарегистрировано 3643 случая заражения COVID-19. Многие заражённые уже выздоровели.

 

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