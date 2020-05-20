В Дагестане осталось ещё 2095 свободных коек для коронавирусных больных

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов на сессии дагестанского парламента проинформировал, что на сегодняшний день республика располагает для нужд лечения больных коронавирусной инфекцией свыше 2 тысяч медицинских коек.

Председатель Правительства пояснил, что на сегодня была цель поставить 1556 коек, однако этот план уже перевыполнен. Ситуация в республике такая, что не будет лишним иметь резерв. Премьер-министр региона также отметил, что на сегодня в РД зарегистрировано 3643 случая заражения COVID-19. Многие заражённые уже выздоровели.