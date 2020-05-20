В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 14:51
19 мая руководитель района Магомед Курбанов вместе с представителями строительной компании ООО «НЭМА» и сотрудниками службы единого заказчика проверили качество ремонта дороги по улице Восточная в населенном пункте Дюбек.
Нужно заметить, что в рамках дагестанского проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в населенном пункте Дюбек ремонтируют и строят автомобильные дороги. Подробнее можно прочитать тут.
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