ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог

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20 мая, 2020. Среда 14:51
В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог

19 мая руководитель района Магомед Курбанов вместе с представителями строительной компании ООО «НЭМА» и сотрудниками службы единого заказчика проверили качество ремонта дороги по улице Восточная в населенном пункте Дюбек.

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог
Общество

Нужно заметить, что в рамках дагестанского проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в населенном пункте Дюбек ремонтируют и строят автомобильные дороги. Подробнее можно прочитать тут.

 

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