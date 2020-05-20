Руководитель села «Сельсовет “Цилитлинский”» Алихан Давудгаджиев отметил, что в обновлении села и другой деятельности активно участвуют благотворители. Подробнее можно прочитать тут.
В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 14:47
В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда», созданного по инициативе Лидера Дагестана Владимира Васильева, в высокогорном селении Цилитль Гумбетовского района начаты работы по модернизации парковой зоны с детской площадкой.
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