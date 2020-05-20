ЗАМАНА - В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

Автор
20 мая, 2020. Среда 14:47
В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда», созданного по инициативе Лидера Дагестана Владимира Васильева, в высокогорном селении Цилитль Гумбетовского района начаты работы по модернизации парковой зоны с детской площадкой.

В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»
Общество

Руководитель села «Сельсовет “Цилитлинский”» Алихан Давудгаджиев отметил, что в обновлении села и другой деятельности активно участвуют благотворители.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top