Старт приема заявок начнется 20 мая 2020 года Дагестанским региональным филиалом АО "Россельхозбанк". Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане стартует прием заявок по льготной сельской ипотеке
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 14:43
В РД начнется прием заявок по льготной сельской ипотеке, пишут 19 мая на сайте Минсельхозяйства Дагестана.
Последнее от Мадина
- Палестина попросила помощи у Путина
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
- Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
- В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог
- В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»